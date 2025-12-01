SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† ZAMBRANO, Alberto David, 29-11-2025. - Sus hijos Lucila y Pablo, Jerónimo y Ana, Francisco y Clara, Joaquín y Agustina, Josefina y Santiago, Mercedes y Lucas, Marina y Nathan; sus nietos Tini, Sasu y Benja, Nacho, Martu y Fran, Borja, Pía, Emi y Jacinta, Fede y Manu, Indio, Rufi e Ita despedimos a Papo con mucho cariño e invitamos a acompañarnos el martes 2 de diciembre, 11 hs., en el Parque Memorial.

† ZAMBRANO, Alberto David, Dr., q.e.p.d., falleció el 30-11-2025. - Tomás y Susana Pförtner, junto a sus hijos Martín y Máximo y su nieto Tommy participan consternados del inesperado y repentino fallecimiento de su admirado amigo. Acompañan a la familia Zambrano en este triste momento y ruegan una oración en su querida memoria.

Avisos fúnebres

