ZAMBRANO, Alberto David

ZAMBRANO, Alberto David, q.e.p.d., falleció el 29-11-2025. - Guillermo y Marta Ignacio despiden a Alberto Zambrano, recordando su generosa amistad y calidez personal. Acompañamos a sus hijos y nietos.

