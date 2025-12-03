LA NACION

ZAMBRANO, Alberto, Dr.

ZAMBRANO, Alberto, Dr. - Lo despedimos con tristeza y gratitud. Su enseñanza seguirá viva en nuestras consultas y en cada paciente ayudado gracias a él. Acompañamos con cariño a su familia. Que descanse en paz. Dr. Tomás Castro Feijóo y Popi Rivarola.

ZAMBRANO, Alberto. - ¡Gracias! Por lograr que su sabiduría y generosidad, como la permanente enseñanza a sus discípulos, obraran el milagro de recuperar mi vista casi nula. Su recuerdo vivirá por siempre en mí. Virginia B. Featherston.

ZAMBRANO, Alberto, q.e.p.d. - Raúl y Marcela Curutchet y familia despiden al querido Doc con mucha tristeza. Abrazamos a toda la familia Zambrano y los acompañamos con oraciones.

