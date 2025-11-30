SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† ZAMBRANO, Alberto. - Sus primos Silva Zambrano participan con enorme tristeza el fallecimiento de su querido Alberto, acompañando a toda la familia en este momento de tanto dolor.

† ZAMBRANO, Alberto. - Despedimos al querido Alberto con mucha tristeza. Fue un honor y un privilegio haber compartido la profesión y momentos inolvidables durante los congresos de la S.A.R.Y.V. Se te va a extrañar. Con cariño, Mario Saravia y Pochi Darmandrail.

† ZAMBRANO, Alberto D., q.e.p.d. - Pablo Grunbaum; junto a sus hijos Gloria y Tomás Lynch, María y Nicolás Greco, Pablo Tomás y Pilar Valle, Gastón y Marce Louge, Florencia y Pedro Uhalde, Annie y Alejandro Saez Reale y Clari y nietos acompañan a los Zambrano , despiden a Alberto, recordando su generosidad y buen humor, rogando una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa