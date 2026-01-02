1
ZAVALETA, M. Guillermina Torres Lacroze de,
✝ ZAVALETA, M. Guillermina Torres Lacroze de, q.e.p.d. - Alejandro y María Berardi, Atilio y Claudia Bodini e hijos despiden a la Negra, rogando una oración en su memoria, y acompañan a Cecilia y Flia. con todo cariño.
