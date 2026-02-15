SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ZEMBORAIN, Zulema María Hueyo de, q.e.p.d. - Su hija Ximena y Roberto Bunge, sus nietas Sofía y Alexia (a.) despiden a Meme con mucha tristeza y ruegan una oración en su memoria.

✝ ZEMBORAIN, Zulema María Hueyo de, q.e.p.d., falleció el 13-2-2026. - Su hijo Félix y Julieta Portela; sus nietos Ramón, Fini y Manolo despiden a Meme con mucha tristeza y ruegan una oración en su memoria.

✝ ZEMBORAIN, Zulema María Hueyo de, q.e.p.d. - Su hermano Alberto y Amalia, sus hijos, yernos, nueras y nietos abrazan con mucho cariño a Alejandro, Félix, Ximena y Alfredo y a sus familias y despiden a su querida Zule, rezando oraciones en su memoria.

✝ ZEMBORAIN, Zulema María Hueyo de, q.e.p.d., falleció el 13-2-2026. - Marta Morano de Portela, sus hijos Sebastián Portela, Soledad Vargas de Portela, sus nietos Mateo y Francisca despiden a Zulema con mucho cariño y ruegan una oración en su memoria.

✝ ZEMBORAIN, Zulema María Hueyo de, q.e.p.d. - Santiago Torchiaro y Arianne Masagué de Torchiaro y su hijo Daniel acompañan a Alejandro, María y José y ruegan una oración por su eterno descanso.

