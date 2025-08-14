SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† ZOLEZZI, Graciela, q.e.p.d. - Los amigos y socios de su hijo, Gonzalo Caracotche, en Aguirre Saravia & Gebhardt Abogados lo acompañan con oraciones por el eterno descanso de su madre y el consuelo de su familia.

† ZOLEZZI, Graciela, q.e.p.d. - Gastón y Vale Yaryura y sus hijos Luli, Emi y Pali; Maximiliano Yaryura y su hija Clarita acompañan a Golo, Flo, Juana y Facu en este triste momento, rogando una oración en su memoria.

