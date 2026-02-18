SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ZORRAQUIN, Mabel Vigil de, q.e.p.d. - Paula de Elía y sus hijos Azul, León y Simón Zorraquin despiden con amor y gratitud a Meme, abuela querida, y se unen a Ramón y a toda la familia en este difícil momento.

✝ ZORRAQUIN, Mabel Vigil de, q.e.p.d. - Julio y Pía Zorraquin y sus hijas Pía, Fátima y Mané acompañamos con todo cariño a todos sus hijos y nietos en esta despedida de Meme.

✝ ZORRAQUIN, Mabel Vigil de, q.e.p.d. - Sus sobrinos Clusellas, Susana y Manolo, Mariana, Jaime y María, Pablo y Ana, Cata e Ignacio, Inés y Gustavo, despiden a la querida tía Meme y abrazan a todos los Zorraquin.

✝ ZORRAQUIN, Mabel Vigil de, volvió a la casa del Padre. - Isabel y Juan M. de Anchorena y familia despiden a Meme con todo cariño y acompañan a sus hijos y nietos con oraciones.

✝ ZORRAQUIN, Mabel Vigil de, q.e.p.d. - Agustina, Chippy y sus hijos y nietos recordarán siempre a la gran Meme con el mayor cariño. Abrazan a cada uno de sus hijos.

✝ ZORRAQUIN, Mabel Vigil de. - Despedimos a nuestra entusiasta amiga y acompañamos a su familia con oraciones. M. Marta Balbiani y M. Elsa R. Gassiebayle.

✝ ZORRAQUIN, Mabel Vigil de, (Meme), q.e.p.d. - Lucía Escalante de Roviralta y sus hijas Lupe, Mechi, Maria, Pili y Loli despiden a la inolvidable Meme y abrazan a Luisa, Fede, Tolo y Ramón con mucho cariño.

✝ ZORRAQUIN, Mabel Vigil de, q.e.p.d. - Los miembros de la comisión directiva, socios y colaboradores del Club Argentino de Ski despiden con mucha tristeza a la querida Meme, su eterna presidente, quien dedicó casi tres décadas de incansable trabajo para el club hasta 2011, haciéndolo su casa y acompañan a su querida familia con cariño, rogando una oración en su memoria.

✝ ZORRAQUIN, Mabel Vigil de, (Meme), q.e.p.d. - Sus amigos del ski, Cecilia Becu y Rodolfo de Nevares despiden a Meme con admiración por su energía y ganas de vivir, y acompañan a sus hijos con cariño.

✝ ZORRAQUIN, Mabel Vigil de, (Meme). - Agustín y Mercedes Mon la despiden y acompañan a Ramón y toda su familia. Meme, te vamos a extrañar.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa