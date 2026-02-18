LA NACION

ZORRAQUIN, Mabel Vigil de,

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ZORRAQUIN, Mabel Vigil de, q.e.p.d. - Paula de Elía y sus hijos Azul, León y Simón Zorraquin despiden con amor y gratitud a Meme, abuela querida, y se unen a Ramón y a toda la familia en este difícil momento.

ZORRAQUIN, Mabel Vigil de, q.e.p.d. - Julio y Pía Zorraquin y sus hijas Pía, Fátima y Mané acompañamos con todo cariño a todos sus hijos y nietos en esta despedida de Meme.

ZORRAQUIN, Mabel Vigil de, q.e.p.d. - Sus sobrinos Clusellas, Susana y Manolo, Mariana, Jaime y María, Pablo y Ana, Cata e Ignacio, Inés y Gustavo, despiden a la querida tía Meme y abrazan a todos los Zorraquin.

ZORRAQUIN, Mabel Vigil de, volvió a la casa del Padre. - Isabel y Juan M. de Anchorena y familia despiden a Meme con todo cariño y acompañan a sus hijos y nietos con oraciones.

ZORRAQUIN, Mabel Vigil de, q.e.p.d. - Agustina, Chippy y sus hijos y nietos recordarán siempre a la gran Meme con el mayor cariño. Abrazan a cada uno de sus hijos.

ZORRAQUIN, Mabel Vigil de. - Despedimos a nuestra entusiasta amiga y acompañamos a su familia con oraciones. M. Marta Balbiani y M. Elsa R. Gassiebayle.

ZORRAQUIN, Mabel Vigil de, (Meme), q.e.p.d. - Lucía Escalante de Roviralta y sus hijas Lupe, Mechi, Maria, Pili y Loli despiden a la inolvidable Meme y abrazan a Luisa, Fede, Tolo y Ramón con mucho cariño.

ZORRAQUIN, Mabel Vigil de, q.e.p.d. - Los miembros de la comisión directiva, socios y colaboradores del Club Argentino de Ski despiden con mucha tristeza a la querida Meme, su eterna presidente, quien dedicó casi tres décadas de incansable trabajo para el club hasta 2011, haciéndolo su casa y acompañan a su querida familia con cariño, rogando una oración en su memoria.

ZORRAQUIN, Mabel Vigil de, (Meme), q.e.p.d. - Sus amigos del ski, Cecilia Becu y Rodolfo de Nevares despiden a Meme con admiración por su energía y ganas de vivir, y acompañan a sus hijos con cariño.

ZORRAQUIN, Mabel Vigil de, (Meme). - Agustín y Mercedes Mon la despiden y acompañan a Ramón y toda su familia. Meme, te vamos a extrañar.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. La Justicia británica ordena a la Argentina revelar activos para avanzar en el cobro del cupón PBI
    1

    La Justicia británica ordena a la Argentina revelar activos para avanzar en el cobro del cupón PBI

  2. La Argentina busca sumarse al exclusivo grupo de los mayores productores del mundo de un elemento clave
    2

    Cobre: la Argentina suma inversiones por más de US$10.000 millones en tres años

  3. Un pedido de captura muestra que el fútbol profesional es la fachada preferida del narco más buscado en el Mercosur
    3

    Un pedido de captura muestra que el fútbol profesional es la fachada preferida del narco más buscado en el Mercosur

  4. Qué se sabe del paro nacional de la CGT contra la reforma laboral, este martes 17
    4

    Qué se sabe del paro nacional de la CGT contra la reforma laboral, este martes 17