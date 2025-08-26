1
ZORZONI, Armando A.
† ZORZONI, Armando A. - Con profundo dolor, los integrantes de la promoción 110 de la Escuela Naval Militar despedimos a nuestro amigo y compañero. Descansa en paz, querido Beto.
