ZULETA, Emilia María Puceiro De

ZULETA, Emilia María Puceiro de, q.e.p.d., falleció el 27-9-2025, a los 100 años. - La despiden con dolor y muchísimo cariño sus hijos Enrique y Carmen Ferrari, Ignacio y Trini Vergara, Graciana y Diego Grau, Ángela y Gustavo Locati, y Javier y Ana Chiodo; sus nietos Enrique, Mariana, Carmela, Clara, Ignacio, Manuel, Silvia, José Ignacio, Francisco, Martín, Martina, Tomás, Graciana, Benjamín, Efraín, Santiago, Ana, Joaquín, Candelaria y Agustina; y sus bisnietos Bautista, Baltasar, Bruno, Rosario, Abril, Lucas, Catalina, Rosa, Begonia, Tomás, Matilde, Pedro, Federico, Solenn, Teodoro, Miranda, Rubí, Felipe, Fausto, Loann, Santiago, Sofía, Evan, Clara y Amancia. La despediremos hoy domingo 28 de septiembre, en el cementerio Parque Los Cipreses, a las 12.

