ZUZA, Hugo Gervasio,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ZUZA, Hugo Gervasio, q.e.p.d., falleció 13-1-2026. - La Asociación Argentina de Brangus, su comisión directiva, su personal, criadores y socios participan con profunda tristeza el fallecimiento de su ex presidente, histórico criador y gran referente de la raza. Acompañamos a su mujer Ninina, a sus hijos Martín, Eugenia, Verónica, Gabriela y a sus familias con mucho cariño.

ZUZA, Hugo Gervasio, q.e.p.d. - Pancho y Santiago despiden a Hugo y acompañan a Nini, Martín, Verónica, Gabriela, Eugenia y familias en este triste momento.

ZUZA, Hugo Gervasio, q.e.p.d. - Ivan L O’Farrell SRL, todos sus integrantes despiden a Hugo, amigo y querido por todos, y acompañan a la familia en este difícil momento.

ZUZA, Hugo Gervasio, q.e.p.d. - Pancho y Magdalena O’Farrell despiden al querido Hugo, te vamos a extrañar. Acompañamos a Ninina; sus hijos Martín, Verónica, Gabriela, Eugenia y familias con nuestras oraciones.

