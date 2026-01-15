SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ZUZA, Hugo. - Familia Elizalde, y Anta del Dorado SA participan con profunda tristeza su fallecimiento. Acompañamos a su mujer Ninina, a sus hijos Martín, Eugenia, Verónica, Gabriela y a sus familias con mucho cariño.

✝ ZUZA, Hugo, q.e.p.d. - Gregorio Numo y Noel Werthein, Cabaña Los Guasunchos, su presidente, directorio y colaboradores despiden con cariño al gran amigo Hugo y acompañan a Martín y a su familia en este momento de tristeza.

Avisos fúnebres

