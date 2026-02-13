LA NACION

ZYLBERLICHT TROTTA, Nora Edith

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ZYLBERLICHT TROTTA, Nora Edith, Z.L. - Con gran pesar despedimos a Norita, sus compañeros inseparables de 6°1ª T.T. promoción 1970 del Carlos Pellegrini. Siempre la recordaremos como sobresaliente y excelente amiga.

ZYLBERLICHT TROTTA, Nora Edith. - Mariana y Eduardo Elsztain lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor.

ZYLBERLICHT TROTTA, Nora Edith. - El directorio de Banco Hipotecario S.A. y todo su personal participan su fallecimiento, acompañan a su familia y ruegan oraciones en sufragio de su alma.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Cencosud tiene nueva gerente general en la Argentina
    1

    Cencosud designa a Dolores Fernández Lobbe como nueva gerente general en la Argentina

  2. Con amplia mayoría, el Gobierno aprobó en Diputados la baja de la imputabilidad a 14 años
    2

    Con amplia mayoría, el Gobierno aprobó en Diputados la baja de la imputabilidad a 14 años

  3. El cruce a los gritos entre Horacio Pietragalla y Nicolás Mayoraz por la reforma penal juvenil en Diputados
    3

    El cruce a los gritos entre Horacio Pietragalla y Nicolás Mayoraz por la reforma penal juvenil en Diputados

  4. Cómo votó cada diputado el nuevo régimen penal juvenil
    4

    Uno por uno, cómo votó cada diputado el nuevo régimen penal juvenil