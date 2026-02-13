SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ ZYLBERLICHT TROTTA, Nora Edith, Z.L. - Con gran pesar despedimos a Norita, sus compañeros inseparables de 6°1ª T.T. promoción 1970 del Carlos Pellegrini. Siempre la recordaremos como sobresaliente y excelente amiga.

✡ ZYLBERLICHT TROTTA, Nora Edith. - Mariana y Eduardo Elsztain lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor.

✡ ZYLBERLICHT TROTTA, Nora Edith. - El directorio de Banco Hipotecario S.A. y todo su personal participan su fallecimiento, acompañan a su familia y ruegan oraciones en sufragio de su alma.

