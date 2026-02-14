LA NACION

ZYLBERLICHT TROTTA, Nora Edith

ZYLBERLICHT TROTTA, Nora Edith. - Querida Iaia , tus hijos Lionel , Hernán y Eliana tus nueras Verónica y Cecilia, tu yerno Mariano, tus nietos Lola, Eva , Vera , Lorenzo y Matilda, te despiden con mucho pesar y piden por tu eterno descanso, te vamos a extrañar.

