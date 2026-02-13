LA NACION

ZYLBERLICHT TROTTA, Nora

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ZYLBERLICHT TROTTA, Nora, Z.L. - Lio, tus amigos, compañeros y socios de Option Securities S.A., te acompañan a vos y a toda tu familia en este triste momento. Tu legado, dedicación y pasión permanecerán por siempre en nuestros corazones.

ZYLBERLICHT TROTTA, Nora. - El directorio de BACS S.A. y BACSAA S.A.S.G.F.C.I. despiden con profundo dolor a Nora Zylberlicht Trotta. Acompañamos con afecto a su familia y elevamos una oración por su eterno descanso.

ZYLBERLICHT TROTTA, Nora, Z.L. - Con profundo pesar despedimos a Nora y acompañamos a Lionel, Eliana y Hernán en su dolor. Miguel y Claudia Kiguel.

