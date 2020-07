La frase del jefe de Gobierno porteño, puede ser interpretada de múltiples maneras Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Alejandro Horvat Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de julio de 2020 • 16:14

"Tenemos que acostumbrarnos a convivir con la enfermedad", dijo esta tarde el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, durante los anuncios sobre la nueva etapa del aislamiento social obligatorio en la Quinta de Olivos. ¿Qué quiso decir el funcionario?

Esta frase, según los especialistas, puede ser interpretada de varias maneras. Por un lado, la relación de la sociedad con el coronavirus fue mutando. Del "enemigo invisible", se transformó en algo cada vez más cercano por el número de infectados. Al mismo tiempo, también se ha ganado en conocimiento y experiencia acerca de la enfermedad. Por, además, se arraiga la idea de que no hay una vacuna en el horizonte próximo y, que, sin descuidarse, habrá que vivir con el riesgo latente de contagio.

Horacio Rodríguez Larreta

Jose Eduardo Abadí, médico psicoanalista y escritor, cree que la relación con el virus fue cambiando durante estos meses de pandemia. "Pasamos de la idea de un enemigo con el cual no se puede negociar, a la posibilidad de plasmar una coexistencia. Pasamos de la idea de que solo uno puede estar en la calle, a la de que ambos podemos estar, pero bajo estrictas condiciones. La experiencia y el conocimiento nos fue fortaleciendo. Pero no tenemos que ser omnipotentes".

El especialista describe que esta idea de "convivir", también trae aparejada la idea de acostumbrarse a la frustración de no poder, por el momento, derrotar al virus de manera definitiva. Es decir, pasar de esconderse a soportarlo. "Esto no es lo mismo que tolerarlo, porque la tolerancia implica una ausencia de sufrimiento. Esto uno lo soporta, pero no lo tolera. Este es un proceso largo que tenemos que aceptar, nos guste o no".

Larreta, Fernández, Kicillof, Capitanich y Carreras Crédito: Presidencia

Abadi también sostiene que esa frase, habla, además, de cómo los propios políticos se fueron acostumbrando a gobernar bajo estas condiciones. "Si él nos pide acostumbramiento, significa que, ellos mismos se están acostumbrando a gobernar con este virus, e implica un aprendizaje sobre el problema en la clase política".

Harry Campos Cervera, médico psiquiatra y miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina, apunta a que es momento de que la mayor responsabilidad para evitar contagios esté en manos de la sociedad, y no del Estado con un excesivo paternalismo.

"El tema es lograr que las medidas de prevención se cumplan. Si el Estado es demasiado protector, tal vez, la responsabilidad pasa a ser más el Estado que de los ciudadanos. Creo que lo que dice Rodríguez Larreta es que vamos a tener que aumentar nuestra forma de cuidarnos como ciudadanos, ahora que el virus está en su máxima expresión de contagio", dice Campos Cervera.

Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Al mismo tiempo, sostiene que la gente está tomando conciencia de que el virus está circulando, y de que no va a terminar en el corto plazo. "Pero el mensaje debe ser claro, se levantan restricciones, pero no termino el problema. Creo que ahora la responsabilidad está en cada ciudadano", agrega Campos Cervera.

Por su parte, Adrián Besuschio, psiquiatra, psicoanalista y médico del Hospital Borda, cree que la frase de Rodríguez Larreta es muy acertada. Él interpreta en las palabras del jefe de Gobierno, que "convivir", significa mantener los cuidados y la guardia bien alta. Si bien cree que hay sectores económicos, como el gastronómico, que necesitan ir hacia una mayor apertura, la realidad muestra que las personas, según su experiencia, aún prefieren resguardarse.

"Si la sociedad se descuida, podrían crecer los contagios. Hay que convivir con todas las medidas de prevención y cuidados que sean necesarios. Cualquier relativización del peligro del virus, yo no la comparto. Hay que convivir con la prevención, no con la enfermedad", concluye Besuschio.