Esta mañana, en un nuevo reporte sobre la situación sanitaria en la Ciudad, la curva de contagios de coronavirus y la evolución de la pandemia, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, aseguró que en estos días el desarrollo de la enfermedad en el territorio está contenido, pero llamó a ser más cautos tras las manifestaciones de ayer, en las que miles de personas se juntaron en el Obelisco y no todas cumplieron con las medidas de prevención necesarias para evitar la propagación del brote.

Acompañado por el subsecretario de Atención Primaria, Gabriel Battistella; y la directora general de Planificación Operativa, Paula Zingoni, el ministro indicó: "Las expresiones populares son muy importantes, pero no podemos ponernos en riesgo, tenemos que hacerlo con cuidado. Ayer vi mucha gente en auto, gente que respetaba el distanciamiento y algunas pocas personas sin barbijo. Necesitamos sobre todo en este período cuidarnos y no poner en riesgo a los demás, a los afectos, por la expresión que uno quiere hacer. Menos podemos dejar de usar barbijo".

Asimismo Quirós habló sobre las agresiones a los trabajadores de prensa, se solidarizó con los afectados y declaró: "No vamos a poder construir un país si no somos capaces de dialogar. No es con violencia. Estamos en un momento de un trauma social prolongado, son muchos meses de mucho dolor y la gente la está pasando mal. En momentos tan difíciles lo primero es respetar es la expresión de todo el mundo. La gente necesita expresar lo que está atravesando pero tenemos que liderar un proceso de entendimiento, de encuentro. La violencia no conduce a nada, es más desencuentro".

Sobre el desarrollo del brote en la Ciudad, el ministro destacó que los datos que se conocen por estos días aún refieren a las fechas posteriores a la nueva fase de aislamiento estricto y que esperan en los próximos días se haga visible el impacto del cambio. "El lunes o martes de la semana que viene vamos a tener evidencia clara del esfuerzo" para saber si podemos volver a la fase anterior, indicó el funcionario del gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta".

"La curva en la Ciudad tiene una evolución extremadamente contenida. Tenemos expectativa de que el esfuerzo enorme de la gente y de los gobiernos, combinado con la intensificación de los testeos, va a tener impacto y nos va a demostrar que la curva se puede contener. Pero no se puede predecir hoy", añadió.

El ministro además insistió en la idea de que las políticas públicas se definen entre los gobiernos y la sociedad y aseguró que el fin de semana tras el 17 de julio, fecha en que concluye la cuarentena estricta, se sabrá cómo sigue la estrategia. "Vamos a hacer las propuestas dentro del fin de semana que viene".

Respecto del vínculo con la provincia de Buenos Aires, indicó: "Siempre en una estrategia integral del área metropolitana. No se puede mirar por separado". Y sobre los dichos de la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, de que en estos momentos cualquier resfrio tiene que entenderse como coronavirus, agregó: "Lo que ella me explicó es que esta alertando sobre la situación de que mucha gente con pequeños síntomas, dolor de garganta, pérdida del gusto, que a veces desestima el síntoma y considera que no tiene nada. Creo que quiso traer a la vista que hay contactos estrechos que tienen síntomas y los desestiman pero salen positivos. Al más mínimo síntoma se tiene que alertar".

En números

Once personas murieron y 1007 fueron diagnosticadas con coronavirus ayer en la Ciudad, donde se registra un acumulado de casos de 35.516. La cifra de fallecidos asciende a 669, con un porcentaje de letalidad promedio de 1,88%. Por su parte las altas acumuladas son 13.468.

En total se realizaron 148.683 hisopados, con un índice de positividad acumulado de 34,2%. El 83,8% de los casos confirmados tiene entre 0 y 59 años, mientras que el 81,9% de los fallecidos tiene más de 60, con un promedio de edad de 75,6 años, de acuerdo con lo publicado por la agencia Télam .

A partir de los 70 años, la letalidad del virus supera el 9,6% de los casos y es del 15,5 en mayores de 80. En el sistema público de salud, que actualmente tiene 400 camas de terapia intensiva, hay ocupadas 256 con pacientes graves de Covid-19, mientras que hay 799 pacientes con esa enfermedad moderada y 2875 leves.

En los barrios populares, que tienen casi la tercera parte del total de contagios de la Ciudad, ayer se detectaron 154 nuevos casos de coronavirus y el total de fallecimientos asciende a 103, con un índice de letalidad del 0,95%.