"La verdad que no tengo idea si voy a poder circular, o no, o cómo voy a poder transportarme", dice Pedro Sánchez, de 44 años, que vive en Avellaneda y trabaja en una juguetería en Recoleta . Hoy los porteños y los bonaerenses amanecieron confundidos. En una recorrida que hizo LA NACION por los principales accesos y estaciones de tren que conectan a la provincia con la Ciudad de Buenos Aires, tanto los ciudadanos, e incluso los policías, no tenían en claro cuáles serán las nuevas restricciones que van a regir a partir de las 00.

Todo el embrollo surgió a partir de la reunión entre el presidente, Alberto Fernández, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli. Luego de ese encuentro, el Presidente anunció que a partir de mañana el transporte público del área metropolitana quedará habilitado solo para los trabajadores de actividades esenciales, en el marco de la lucha contra la pandemia del coronavirus.

Aunque, en realidad, esa restricción ya estaba vigente, solo que ahora se propusieron regularla de manera más estricta mediante el control de las fuerzas federales en los trenes y terminales de colectivos. Pero, además, aquellos que se desempeñen en las actividades autorizadas o exceptuadas durante la cuarentena, es decir, que no son los "esenciales", deberán renovar sus permisos de circulación. Los que tienen ahora caducarán a las 00.

"Lo que vi es que no vamos a poder circular en transporte público, pero la realidad es que yo no veo que se viaje apretado, al menos en el recorrido que hago. Yo trabajo en un local de artículos para el hogar", señala Matías Rojas, de 31 años, que viaja todos los días desde Tigre hasta Retiro con el tren Mitre .

"La realidad es que actualmente estamos saliendo casi todos. Veo con buenos ojos que se tomen medidas para evitar el contacto entre personas. Pero bueno, la información es confusa, todo es complicado, es una pesadilla la situación", dice Roberto Madinov, de 50 años, que se bajó del tren San Martín en la estación Palermo.

"Todavía no están las nuevas órdenes. No sé si ya estarán escritas, pero por el momento sigue todo igual, veremos qué indicaciones nos llegan para que las hagamos cumplir a partir de mañana", señala un policía de la federal, que estaba al lado del andén del tren San Martín, coordinando ese puesto de control.

Dentro de la ciudad, según la Secretaría de Transporte , agregaron 100 agentes de tránsito para controlar los colectivos, subtes y calles con alto nivel de circulación . Es decir que pasaron de 300 a 400 efectivos. Mientras que, además, la policía de la Ciudad seguirá controlando los accesos. Actualmente, de los 111 puntos de ingreso a la Ciudad, 48 están abiertos, 37 están cerrados -y solo se habilitan en una situación de emergencia- y 26 son pasos peatonales.

Según lo publicado en LA NACION el martes pasado , en cuanto a los datos que entregó la provincia, en toda la décima semana del aislamiento social obligatorio (del 23 al 29 de mayo, teniendo en cuanta que el 25 fue feriado y en esas fechas merma el movimiento), viajaron 5.701.887 personas en colectivo y 540.802 en tren a través del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Mientras que la semana pasada, que fue la duodécima, hubo 6.287.684 usuarios en los colectivos y 660.134 en los trenes. Es decir, que aumentó la circulación en un 10,2 y 22,7 por ciento, respectivamente. Esto incluye a la circulación entre y dentro de los distritos.

Sobre la circulación interjurisdiccional, que es el centro de la polémica, según las cifras que brindó la Secretaría de Transporte de la Ciudad a LA NACION, el 68% de la gente que se mueve en transporte público en el Gran Buenos Aires no sale de esa jurisdicción, y solo el 11% viaja en transporte público desde la provincia hacia la Ciudad. Es decir, aproximadamente 132.000 personas por día, cuando en los tiempos de precuarentena, eran 740.000.

LA NACION pidió la cifra de permisos otorgados en el AMBA al área de Innovación Pública, que depende de la Jefatura de Gabinete de la Nación, pero adujeron que ese dato aún no lo publican.

Los trabajadores esenciales, es decir, aquellos que no van a tener que renovar el permiso, y sí podrán usar el transporte público, son los siguientes:

Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, actividad migratoria, servicio meteorológico nacional, bomberos y control de tráfico aéreo.

Autoridades superiores de los gobiernos nacional, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Trabajadores y trabajadoras del sector público nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Personal de los servicios de justicia de turno.

Personal diplomático y consular extranjero acreditado ante el gobierno argentino, en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena de 1963 sobre Relaciones Consulares y al personal de los organismos internacionales acreditados ante el gobierno argentino, de la Cruz Roja y Cascos Blancos.

Personas que deban asistir a otras con discapacidad; familiares que necesiten asistencia; a personas mayores; a niños, a niñas y a adolescentes.

Personas que deban atender una situación de fuerza mayor.

Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros y cremaciones.

Personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y merenderos.

Personal que se desempeña en los servicios de comunicación audiovisuales, radiales y gráficos.

Personal afectado a obra pública.

Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad. Farmacias. Ferreterías. Veterinarias. Provisión de garrafas.

Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de higiene personal y limpieza; de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios.

Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca.

Actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil y servicios digitales.

Actividades impostergables vinculadas con el comercio exterior.

Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y patogénicos.

Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones, etc.) y atención de emergencias.

Transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, petróleo, combustibles y GLP.

Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad.

Servicios de lavandería.

Servicios postales y de distribución de paquetería.

Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia.

Guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimiento de Yacimientos de Petróleo y Gas, plantas de tratamiento y/o refinación de Petróleo y gas, transporte y distribución de energía eléctrica, combustibles líquidos, petróleo y gas, estaciones expendedoras de combustibles y generadores de energía eléctrica.

Casa de Moneda, servicios de cajeros automáticos, transporte de caudales y todas aquellas actividades que el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA disponga imprescindibles para garantizar el funcionamiento del sistema de pagos.