Omar Sued habló sobre la posibilidad de endurecer algunas de las actividades flexibilizadas en caso de haber mayor circulación del virus Crédito: Facebook

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de mayo de 2020 • 19:38

Omar Sued, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología y miembro del comité de expertos de la Presidencia, se refirió a sus dichos sobre la posibilidad de cerrar la circulación en la ciudad y la Provincia y aclaró que se refería a un eventual endurecimiento de la flexibilización de la cuarentena por coronavirus.

Coronavirus: lo testearon, lo mandaron a su casa y contagió a toda su familia

Hoy por la mañana, Sued había dicho en el Destape Radio que los próximos días hasta el viernes, son críticos "para pensar si hay que tomar medidas mucho más drásticas, como cerrar la circulación en la Ciudad y la Provincia". Por la tarde, en diálogo con LN+, explicó en el programa PM junto a Eleonora Cole, que no se refería al concepto de "cerrar fronteras e impedir que llegue gente", sino al de endurecer algunas medidas que fueron flexibilizadas.

En diálogo con LN+ Sued explicó que no se refería al concepto de "cerrar la frontera" Crédito: Captura TV

Sobre la posibilidad de que haya un aumento en los casos sostuvo que si esos positivos no están relacionados a casos confirmados, significaría que el virus está circulando en toda la Ciudad, por lo que sería "muchísimo más complejo de controlar". En este sentido, explicó: "Claramente si hay una circulación importante y un aumento de casos de virus no asociado a otros casos conocidos en los barrios de la Ciudad, habrá que reconsiderar las flexibilizaciones que hubo y reconsiderar si no es momento de pedir a las personas que se vuelvan a quedar en sus casas y mantener solamente las actividades esenciales".

El especialista destacó las medidas tomadas tanto por el Gobierno nacional como por la administración porteña y de la provincia de Buenos Aires. "Ojalá que todos esos esfuerzos redunden en identificar la mayor cantidad de casos posibles y reducir la tasa de contagios", dijo. El desarrollo de la tasa de contagios será "decisivo en los próximos días", explicó. "Hay que seguir haciendo lo mejor y no tirar la toalla para poder controlar lo máximo posible la situación", indicó.

Además, habló sobre la cantidad de casos de positivos y advirtió que aún no se sabe si el actual es el momento más "duro". "No podemos predecir si podremos controlar esto o si habrá situaciones peores", definió, y resaltó el accionar gubernamental: "Hemos tenido grandes éxitos en estos 62 días".