La cantidad de parquímetros se reducirán a la mitad en el nuevo sistema de estacionamiento medido; habrá unas 1000 unidades nuevas Crédito: Fernando Massobrio

Mauricio Giambartolomei SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de enero de 2020 • 14:20

Como ocurre todos los diciembre, la última sesión del año en la Legislatura suele ser extensa y oportuna para la aprobación de proyectos -sobre todo del oficialismo- que durante los nueve meses anteriores no tuvieron éxito. La de 2013 no fue la excepción y sirvió para que el Pro diera el primer paso para ampliar el estacionamiento medido en, al menos, el 45% de la ciudad. Pero los hechos que se sucedieron desde allí no fueron tal como lo planeó el gobierno porteño.

La cantidad de parquímetros se reducirán a la mitad en el nuevo sistema de estacionamiento medido; habrá unas 1000 unidades nuevas Crédito: Fernando Massobrio

Recursos de amparo, apelaciones, trabas judiciales, una ley descartada y una nueva aprobada con correcciones para tratar de que la regulación avance consumieron seis años, mientras las empresas que aún prestan servicio de acarreo operan con un contrato vencido. Por estos días hay una nueva rectificación en el proyecto ya avanzado: el número de parquímetros que se colocarán en las calles se reducirán a la mitad y estarán en solo tres de las cinco zonas en las que fue dividida la Capital en el nuevo proyecto de estacionamiento medido.

Las grúas de acarreo ya operan en el Casco Histórico y zonas de Palermo, Belgrano y otros barrios Crédito: Fernando Massobrio

En rigor, las terminales multipropósitos (así es su denominación técnica precisa) llegarán a una nueva zona porque en las dos restantes ya están funcionando. Fuentes ligadas al proceso confirmaron la información y agregaron que en las tres zonas se irán colocando en forma progresiva hasta alcanzar las 1000 unidades y no las 2000 que habían sido adjudicadas a la firma Parkeon SAS. Las razones: reducir el impacto en los vecinos para no generar un malestar desmedido.

Así quedará el mapa de la ciudad de acuerdo a las zonas distribuidas entre las empresas que brindará el servicio de acarreo y estacionamiento medido Fuente: LA NACION

Con esta configuración habrá más parquímetros en el Casco Histórico, microcentro y el corredor norte de la ciudad, mientras que no llegarán a los barrios del sur y de la zona centro y oeste. Las grúas de acarreo sí estarán desplegadas en toda la ciudad con el objetivo de colaborar con el reordenamiento vehicular.

Hace seis años, con la primera ley aprobada, se preveía que habría que pagar por estacionar en 140.000 lugares. Aún no hay confirmación oficial de cuántos espacios serán tarifados con la reducción de parquímetros, aunque si se aplica la lógica es de esperar que sea del 50%. Según las empresas involucradas en el proceso licitatorio los contratos se firmarían en abril y en septiembre el sistema debería dar sus primeros pasos. Aunque esta historia está plagada de idas y vueltas, con fechas que se confirman y luego se descartan.

Las grúas que la empresa Dakota propuso para seguir operando en el acarreo de vehículos Fuente: Archivo

En febrero del año pasado las empresas que ganaron la licitación para formar parte del nuevo sistema de estacionamiento medido fueron asignadas a diferentes zonas. Las dos concesionarias que hoy operan con contratos vencidos y prorrogados desde 2001, Dakota-STO y BRD-SEC, continuarán en las zonas donde ya prestan servicio que son, además, las de mayor circulación de vehículos. La Boca, Barracas, Parque Patricios, San Telmo, San Nicolás y Monserrat, entre otros barrios, son territorio controlado por las grúas de BRD-SEC. Dakota-STO monitorea el mal estacionamiento en Recoleta, Retiro, Palermo, Colegiales y Villa Crespo, entre otros.

Las grúas que la empresa BRD propuso para seguir operando en el acarreo de vehículos Fuente: Archivo

Plein Air Park, de capitales españoles, controlará la zona norte (principalmente en Belgrano, Núñez y Saavedra) mientras que IT NET-Tránsito Rosario lo hará en el corredor suroeste (algunos de los barrios son Villa Lugano, Mataderos, Liniers, Villa Luro, Monte Castro y Villa Devoto).

La quinta zona debía haber sido jurisdicción de Elinpar-Rowing que llegó a participar de las pruebas de vehículos que todas las empresas debieron realizar ante la comisión evaluadora de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la ciudad. Elinpar-Rowling no logró aprobar la evaluación técnica por lo que fue descartada, dejando vacante el territorio que incluye los barrios de Caballito, Flores, Nueva Pompeya y Parque Chacabuco, entre otros. En las próximas semanas, según pudo averiguar LA NACIÓN, esta zona será puesta en consideración entre el resto de las empresas competidoras.

Las grúas que la empresa IT Net - Tránsito Rosario propuso para utilizar en el nuevo sistema Fuente: Archivo

En toda la ciudad habrá once playas de acarreo que deberán ser acondicionadas por cada empresa, según la zona que tengan asignada. Se estima que la inversión que deberá hacer cada una será de entre cinco y diez millones de dólares para construir las instalaciones y comprar los vehículos cero kilómetro que deberán renovarse cada cinco años. El pliego exige una flota de 35 vehículos entre grúas, camionetas (de mantenimiento y de control) y motos.

Las grúas que la empresa Plein Air Park propuso para utilizar en el nuevo sistema Fuente: Archivo

Cuando en 2013 se aprobó la primera ley las plazas disponibles para estacionar apenas superaban las 334.000, pero con algunos cambios en las calles, como la reconfirguración de las esquinas con cordón pintado de amarillo que generó 22.000 nuevos lugares, se superó los 356.000 espacios. Con la reducción de parquímetros aún queda por saber cuántos de esos lugares serán pagos.