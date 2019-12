La "república" de Belgrano ya tiene su community manager

Una postal antigua de la famosa glorieta de Barrancas de Belgrano, aún en pie

Hay quienes dicen que el barrio de Belgrano es un país.

"Tenés todo lo que podría tener una pequeña república: la Inmaculada Concepción sería nuestra catedral; la Casa Larreta, nuestro museo, y el Museo Histórico Sarmiento, el Congreso (de hecho funcionó como tal en 1880). Tenemos cancha de fútbol en el Monumental, de rugby en el Belgrano Athletic Club, el Hospital Pirovano y la Universidad de Belgrano", enumera Agustín Menéndez para confirmar la teoría.

De 33 años, es politólogo, tiene un máster en historia, se especializó en Corea y está por recibirse de abogado. Pero ante todo se siente un orgulloso belgranense.

A través de sus cuentas de Twitter e Instagram @Belgranohisto, Agustín difunde imágenes de edificios desaparecidos o aún en pie, desde hermosas casonas de Belgrano R hasta el extinto Pumper Nic de la avenida Cabildo. Despierta suspiros de vecinos y nostálgicos con sus fotos, datos curiosos e historias desconocidas. Tiene unas 2500 imágenes que fue recolectando por interés personal y hoy comparte porque cree que un archivo que duerme en un organismo público no sirve de nada sino se difunde de forma gratuita y libre. Algo que él hace como hobbie.

En la calle Melián, uno de los lugares de Belgrano que le diría a cualquiera que visite Crédito: Patricio Pidal

"Hay infinidad de material que está durmiendo en álbumes de fotos o en baúles tirados por ahí. No nos damos cuenta, no les damos valor, y quizás es algo que puede disparar una emoción en otro si lo compartimos. La población en su conjunto es la que crea memoria: si no se comparte y trabaja con lo que uno tiene, se pierde", dice.

Su proyecto comenzó a principios de este año, cuando decidió empezar a compartir en las redes el archivo que recolectó entre libros, folletos y memorias municipales, y que almacena en dos computadoras.

Un joven flaco Spinetta en Barrancas de Belgrano, un Ronald Mc Donalds gigante sentado en pleno Cabildo y Juramento o el extinto edificio de Tower Records son algunos de los contenidos de historia reciente que despertaron la nostalgia de los ochentas y noventas.

"Increíblemente recibo más repercusión con fotos que no tienen más de cuarenta años de antigüedad, cosa que me da bronca porque es lo más fácil de conseguir", admite con cierta resignación.

Aportes del público

A medida que va sumando seguidores en las redes, los mismos vecinos le hacen llegar "joyitas" que retroalimentan la colección. Dos que destaca: una imagen de 1928 del Belgrano Athletic Club, cuando no tenía edificios alrededor, y otra de la Avenida Crámer en los años 60. Entonces la vereda era mucho más ancha, tenía canteros y había solo dos carriles para circulación de autos, uno en cada sentido.

"La población en su conjunto es la que crea memoria: si no se comparte y trabaja con lo que uno tiene, se pierde", dice Agustín. Crédito: Patricio Pidal

Agustín duda cuando se le consulta por su documento más preciado. "Tengo un montón, pero debe ser una foto de la ascensión del globo aerostático Pampero por Jorge Newbery. El primer ascenso en globo se hizo en Belgrano en lo que hoy sería el Campo de Polo. Luego todos se siguieron haciendo en lo que fue el Aeroclub de Belgrano, que estaba ubicado en lo que actualmente es la zona de la Embajada de Alemania (Luis Maria Campos y Olleros). Por entonces Ernesto Tornquist tenía su casa ahí -V illa Ombués, un increíble castillo medieval ya demolido- y era el que prestaba gas de su vivienda para las ascensiones en globo", explica.

Ser el lugar de nacimiento de la aeronáutica es apenas uno de los aportes a la ciudad que Agustín le atribuye al barrio. "Belgrano es cuna del rugby, del futbol, del tenis, del cricket, y del tiro como disciplina deportiva", asegura. Conocer estos datos, sugiere, hace que recorrer el barrio tenga otro matiz.

¿Qué tiene de especial el barrio para él? El sentido de pertenencia que tienen los belgranenses. "Siguen pasando las generaciones y continúan las mismas familias que no se van. Hay cierta lucha por permanecer en el barrio. Dos ejemplos clarísimos en términos institucionales: el Belgrano Athletic Club está ahí desde siempre y es de los pocos clubes de rugby que conserva cancha en la Ciudad de Buenos Aires. Y el Club Excursio, que está en el bajo desde 1910. Lo quisieron sacar durante la dictadura y no pudieron, a pesar de que ya habían borrado a la villa del barrio", explica.

Del fútbol y el bajo Belgrano, Agustín destaca la figura de René Orlando Houseman, jugador de la selección nacional y campeón del Mundial del 78 que nació en la zona. "Era de la villa. Siempre se escapaba de las concentraciones y volvía al barrio. Hay una foto muy linda de él con la camiseta de la selección en la zona".

Sus recomendados del barrio para quien quiera visitarlo: "Le recomendaría a cualquiera que camine por la avenida Melián desde La Pampa hasta Olazábal. Que pase un domingo en la Plaza Castelli, visite el Museo Larreta y el Histórico Sarmiento. Que pasee por el Barrio Chino y recorra lo que hoy se llama el barrio River, pero cuyo nombre oficial es Parque General Belgrano. Y por supuesto vaya a ver un partido al Monumental".