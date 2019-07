La fachada del inmueble, en Alberdi al 5700 Crédito: Hernán Zenteno

La Ciudad presentó una propuesta ante la Justicia, pero los demandantes la consideraron incompleta e imprecisa

"No vamos a bajar los brazos. Queremos un centro cultural", es el lema que, casi como una cita de campaña, identifica a los habitantes del barrio de Mataderos que hace más de una década luchan porque el excine El Plata vuelva a abrir sus puertas. La Justicia porteña ya les dio la razón en reiteradas oportunidades, pero las obras para la puesta en valor no avanzan. Recientemente, un juez requirió al gobierno de la ciudad -dueño de la propiedad- que presentara un plan de trabajo, pero la propuesta no convenció a los vecinos. La consideran imprecisa, incompleta, y por eso volvieron a recurrir a los tribunales.

El mes pasado, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 16, secretaría N° 31, intimó a la Ciudad para que en un plazo de 10 días hiciera llegar una propuesta de obras para el inmueble situado en la avenida Alberdi al 5700. No era la primera vez que el Poder Judicial ordenaba medidas en pos de la recuperación del excine. Pero en esta oportunidad se advirtió que si el plan no se presentaba a tiempo, el ministro de Cultura porteño, Enrique Avogadro, podría ser multado con $1000 por cada día de retardo. Finalmente, el gobierno contestó.

"Es una simple hoja de Excel. No hay detalles. Dice que va a haber demoliciones, ¿pero qué es lo que se va a demoler?", se pregunta Walter Ordóñez. Y afirma, en diálogo con LA NACION: "Quieren seguir dilatando los tiempos". Una vez más, los vecinos, representados por un abogado, solicitaron que se dé por no cumplida la orden ya que entienden que faltan la memoria descriptiva y los planos de arquitectura. Pidieron que, en cambio, se mantenga vigente la sanción pecuniaria. "¿Qué movimientos de tierra pretenden hacer?", cuestionan los demandantes.

Ante la consulta de LA NACION, fuentes del Ministerio de Cultura no dieron más detalles de los trabajos que se harán en El Plata. Solo confirmaron que se presentó un plan de obras junto a la cartera de Desarrollo Urbano "para que se inicien antes de fin de año y para que en 2020 el cine forme parte de la cartelera del Complejo Teatral de Buenos Aires".

El histórico inmueble se encuentra como detenido en el tiempo. Está cerrado, pero desde sus ventanas a la calle se detectan restos de lo que pretendía ser un trabajo de puesta en valor. Mientras algunas paredes internas lucen pintadas, por fuera el edificio está desmejorado. Un cartel oficial indica: "Actualización integral segunda etapa", y se basa en un expediente de 2012. "Estaría bueno que finalmente se reinaugure como centro cultural porque no tenemos otro lugar así por el barrio. Alguna vez lo abrieron, pero otra vez se cerró", dice Feliciana Rolón.

En pocas manzanas alrededor del excine funcionan al menos tres instituciones educativas con distintas orientaciones artísticas. Marcos Limole también acompaña la idea de que El Plata se reconvierta en un centro cultural: "No solo para que esos estudiantes tengan un espacio donde desarrollarse, sino para hacer hincapié en la educación general de toda la comunidad".

Antecedentes

Los vecinos de Mataderos siguen de cerca la historia del excine, "de similares características al Gran Rex" destacan. Para muchas personas, forma parte de su propia historia. Ordóñez, por ejemplo, se crió justo en un edificio lindero. El Plata era como el living de su casa, según sus propias palabras. Y Ana María recuerda que sus padres se citaban allí cuando eran novios. "Es una pena verlo así, como abandonado", opina la mujer mientras camina por la vereda de enfrente.

La última vez que El Plata funcionó como cine fue en 1989. Habían pasado por allí grandes figuras del espectáculo argentino. Luego, permaneció cerrado hasta que en 2005 la Ciudad, con Aníbal Ibarra a cargo del Poder Ejecutivo, adquirió el lugar con el objetivo de reconvertirlo en un centro cultural. "Nada se hizo hasta que, dos años después, el gobierno de Mauricio Macri pretendió demoler el inmueble para construir ahí un Centro de Gestión y Participación Comunal (CGP). Nació entonces la coordinadora vecinal en defensa del excine El Plata", relata Ordóñez.

Desde entonces, hubo una seguidilla de instancias judiciales: en 2010, la Justicia le dio la razón a los demandantes para que la Ciudad se ocupe del nuevo centro cultural. En el piso superior, finalmente, se reabrieron dos microsalas de cine, recuerda Ordóñez. Y agrega: "Pero las películas que se proyectaron entre 2011 y 2013 se podían ver de manera esporádica y no tenían convocatoria para la gente".

En ese último año, los vecinos volvieron a la Justicia. La obra estaba incompleta: la sala principal del excine El Plata, con butacas para 600 espectadores, no había sido reacondicionada, entre otras acciones pendientes. La denuncia tuvo su aval una vez más y fue entonces que se reactivó la segunda etapa de obras, esa que hoy se puede leer en los afiches oficiales pegados en el excine. "La licitación se pagó en su totalidad, unos 27 millones de pesos, pero no se concluyó y el cine quedó clausurado desde 2015", finaliza Ordóñez.