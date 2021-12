Médicos denuncian demoras en tratamientos tras el incendio del laboratorio central del Hospital Santojanni

El Hospital General de Agudos Francisco Santojanni, del barrio porteño de Liniers, lleva dos meses sin uno de sus pilares fundamentales. Un incendio ocurrido la madrugada del 17 de octubre pasado provocó la destrucción total del laboratorio principal; arrasó con computadoras, heladeras y reactivos. El origen del siniestro, señalaron trabajadores del hospital, fueron problemas eléctricos. Por el momento, el centro opera con el laboratorio de guardia y la colaboración de otros laboratorios de la red de salud pública, pero sus profesionales están preocupados por las demoras en los tratamientos y diagnósticos de los pacientes que no ingresan por casos de urgencia, más aún en el contexto de la pandemia de Covid-19.

Ante la situación, los jefes de distintos servicios y médicos del hospital denuncian que no han recibido información ni un plan de acción para trabajar con los recursos reducidos. “Es una situación difícil. El laboratorio de guardia resuelve únicamente lo que se requiere de forma inmediata, pero ¿qué sucede con el resto de tratamientos y con las personas internadas? Se realizan exámenes de sangre para el caso concreto que presenta el paciente, pero no se puede profundizar por la limitación de recursos. No hay estudios completos, solo accedemos a la primera barrera del diagnóstico”, señaló Marcelo Struminger, jefe de la unidad coronaria del hospital y presidente de la Asociación de Médicos Municipales.

Y agregó: “Hace dos meses que estamos pidiendo algún tipo de respuesta sobre la planificación ante lo ocurrido y no la obtenemos. Faltan muchas determinaciones que comprometen la calidad y la prontitud de la atención del paciente y de su diagnóstico. Algunas muestras se derivan, pero el resto de laboratorios de la red tienen sus propios presupuestos y recursos y no pueden abastecer todo. Entendemos que es una situación difícil, pero no la ausencia de respuesta acerca de las directivas sobre cómo proceder”.

La guardia del Hospital Santojanni Rodrigo Néspolo - LA NACION

Además, los denunciantes insisten en que las internaciones de pacientes continúan presentando, por ejemplo, enfermedades como el VIH, tumores, infartos o ACV, que precisan serologías para conocer si presentan otro tipo de patologías en paralelo, como hepatitis o sífilis, así como los marcadores oncológicos, los niveles de hormonas o de sustancias en la sangre.

El sindicato emitió en tres ocasiones una nota oficial a la Dirección del hospital, a cargo de Federico Guillermo Charabora, para solicitar que se convocara una reunión con el fin de informar sobre el funcionamiento del trabajo al personal. “A fin de que los distintos niveles de conducción del hospital puedan conocer y (en cumplimiento de sus funciones) asesorar sobre las acciones que se proponen adoptar luego del incendio (...) y sobre cuál es el plan de refuncionalización que se propone para el Hospital Santojanni ante la emergencia sanitaria por Covid-19″, señala el primer comunicado, con fecha del 25 de octubre pasado. Los dos posteriores fueron emitidos el 23 y el 29 de noviembre.

La Dirección del hospital informó a los solicitantes que derivó las notas a la jefa del Departamento de Diagnóstico y Tratamiento, María Inés González, “quien desde el primer momento fue designada para realizar la puesta en marcha del mismo, vía comunicación directa con Ministerio de Salud”.

A su vez, ella respondió: “No tuve ninguna designación para actuar ante el ministerio. Coincido en un todo que nuestro hospital, con la complejidad que tiene, no puede contar solo con las determinaciones del laboratorio de urgencias, más allá del esfuerzo descomunal que se está haciendo con la asistencia de bioquímicos y de técnicos de planta”.

Falta de recursos

Por ende, los trabajadores advierten la necesidad de un plan “coherente, concreto, sustentable y objetivo” de sus métodos de trabajo ante la ausencia de operación del laboratorio principal para responder a “los lógicos interrogantes que planteamos por tener que enfrentar obligatoriamente la atención de pacientes de alta complejidad y el hecho de no tener recursos para atenderlos”. Struminger destacó: “Estamos hablando de un pronto reingreso de la situación epidemiológica sanitaria. ¿Cómo vamos a atender una nueva ola de Covid-19 sin laboratorio central en uno de los hospitales principales de Buenos Aires?”.

Por su parte, el Ministerio de Salud de la ciudad, del que depende el Hospital Santojanni, afirmó que “la atención plena de los pacientes se encuentra garantizada”. Y declaró: “Luego de dos meses de intenso trabajo, el área de microbiología ya está funcionando y, actualmente, la obra de reparación del laboratorio original, con su correspondiente cableado eléctrico y red de conectividad, se encuentra en marcha”. También anticipó que se espera que dichas obras finalicen en el primer trimestre de 2022.