Hoy el Ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós, se refirió al tema; en Córdoba, ya hubo antecedentes de fiestas clandestinas recientes que fueron causa de contagios y temen que se multipliquen para el Día del Amigo

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, en donde se concentran cerca del 92% de los casos de coronavirus, hay una gran preocupación por lo que pueda llegar a suceder el Día del Amigo, que se celebrará el próximo lunes 20 de julio. Históricamente, en esa fecha se suelen organizar grandes reuniones y fiestas, que en los tiempos que corren podrían convertirse en un gran foco de contagio. Esto también alertó a las autoridades en Córdoba, en donde los bares volvieron a abrir con protocolos estrictos, pero, a su vez, han recibido reportes por el incumplimiento de los mismos.

En su conferencia de prensa matutina, el ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós, pidió a la ciudadanía que tengan un especial cuidado de cara a los festejos del lunes próximo. Adelantó que el aislamiento se flexibilizará luego del 17 de julio, pero que las reuniones sociales estarán prohibidas.

"Aún no liberamos las reuniones sociales. No hay permiso para hacer reuniones entre diferentes familias", destacó. Y agregó: "Lamentablemente sabemos que algunos lo hacen igual. A todos les pedimos que tengan responsabilidad ciudadana para que no lo hagan. Hagamos un esfuerzo mayor para superar esto lo antes posible. El objetivo es que después del 17 se pueda volver a salir a hacer actividad física y a pasear con niños. Incluso, ir a comprar a negocios barriales o esenciales. Pero no reuniones sociales. Y mucho menos en lugares cerrados, donde el riesgo de contagio se multiplica. No es tanto lo que queda por delante".

Por último, Quirós remarcó: "Necesitamos construir un compromiso ciudadano que nos permita no desandar lo que se decida esta tarde [por la reunión que mantendrán en Olivos el presidente Alberto Fernández, el jefe de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof]. Hicimos todos un gran esfuerzo y proponemos un desandar responsable, y que cada uno de los integrantes de la ciudadanía aporte lo suyo. Necesitamos que cada ciudadano cuide y se cuide."

Carlos López, presidente de la Cámara Empresaria de Discotecas y Bares de la Provincia de Buenos Aires (CEDIBBA), tiene en el radar varios encuentros clandestinos que se están fogoneando en redes sociales. Ellos conocen a los organizadores que solían armar fiestas clandestinas en la Provincia. Antes, el problema con estos eventos tenía que ver con una competencia desleal porque estas fiestas no están reguladas, pero, ahora, se sumó la emergencia sanitaria.

"Por las redes sociales está lleno de intenciones para hacer fiestas. Se van armando en grupos de chats. Esos grupos son muy cerrados. Hay que engancharlos cuando invitan a alguien y meten la pata. Todavía es muy fresco para poder enterarse de la locación, las suelen decir a último momento. Tengo dos que sé y me consta que van a hacer una fiesta", señala López.

La semana pasada, la cámara se reunió con autoridades del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, para advertirles sobre esta situación. "Queremos que los pibes se diviertan, pero este no es el momento. Ya perdimos cumpleaños, día del padre, no hay que arruinar todo por el día del amigo. Nosotros ya advertimos de que va a haber, seguramente, muchas fiestas clandestinas. Si hay un rebrote, además del problema sanitario, vamos a tardar más en volver a la actividad y nuestro rubro está demasiado golpeado", agregó.

Desde el ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección Provincial para la Gestión de la Seguridad Privada, se realizará un operativo especial por el fin de semana previo al Día del amigo, con el fin de evitar fiestas clandestinas, en el marco del cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto ante la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Desde la cartera de Seguridad, conducida por Sergio Berni, informaron que los operativos se llevarán a cabo con personal del Registro Provincial de Comercialización de Bebidas Alcohólicas (REBA) y Registro Público de Controladores de Admisión y Permanencia (Recap), recorriendo los distritos bonaerenses, con el fin de monitorear la nocturnidad, trabajo que se realizará de manera coordinada con los municipios. En el caso que hubiera algún inconveniente o infracción al cumplimiento del aislamiento social o alguna fiesta clandestina, se avisará al 911 para que se haga presente la policía..

Desde la Policía de la Cíudad, estiman que podrían disponer de inspectores de la Agencia Gubernamental de Control para recorrer las zonas de bares para chequear que ninguno abra a puertas cerradas. Aunque aún no hay un operativo en marcha para el fin de semana.

En Córdoba también están en alerta

Con un crecimiento importante de casos positivos del nuevo coronavirus en Córdoba en la última semana (se registraron 300), especialmente por contactos en reuniones familiares con más de las diez personas permitidas o en fiestas clandestinas (que directamente están prohibidas), desde el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) admiten "mucha preocupación" por la cercanía del Día del Amigo y los festejos que genera.

"Estamos trabajando a tal efecto, porque el Día del Amigo es realmente una preocupación", insistió Juan Ledesma, coordinador del COE. Con bares y restaurantes abiertos en prácticamente toda la provincia, admitió que ya recibieron informes por la falta de cumplimiento del protocolo especialmente en los bares, en particular, falta de uso de barbijo y que no haya distanciamiento.

Hasta hace unos diez días, por cada caso positivo los contactos que se rastreaban eran entre diez y 15 y ahora son unos 30 debido a que las personas participan de fiestas, partidos de fútbol o encuentros masivos. Los bares y restaurantes tienen habilitada la mitad de su capacidad, el máximo por mesa es de seis personas (no se pueden sumar más), entre mesas debe haber dos metros o más y si es menos, debe haber una barrera física. Deben tomar la temperatura al ingreso y completar una planilla con los concurrentes para garantizar la trazabilidad. El barbijo es obligatorio para el personal y los clientes, salvo cuando comen.

"Hay un aumento de casos y brotes en todo el territorio, casi en su totalidad presentados por reuniones del orden social no autorizadas. Por eso consideramos que hay una evidencia de falta de compromiso social -dijo Ledesma-. La mejor manera de cuidar a nuestros amigos es cuidarnos".

Agregó: "Vemos con suma preocupación estas reuniones, porque están impactando en el territorio y cada foco o brote insume una cantidad de recursos enormes. En este momento, con focos dispersos y grandes traslados, estamos pudiendo abordarlos. Pero si esto sigue así, no va a ser viable. Estamos tratando de evitar una circulación libre de coronavirus".