Preocupación por una invasión de ratas en una escuela de Belgrano

Los padres reclaman que se suspendan las clases hasta que se erradiquen los roedores; la Ciudad reforzó los controles

28 de agosto de 2019

Primero fue la presencia de excremento en el comedor, las aulas, los patios internos y la biblioteca del colegio. Luego, el susto de una alumna de primaria que fue a buscar su vianda y encontró una rata en su locker. Y para terminar de alarmar a la comunidad de la Escuela Nº 22 Remedios de Escalada de San Martín, del barrio de Belgrano, otro roedor apareció en plena clase de sala de 5 anteayer por la tarde: los chicos de sala naranja gritaron y fueron enviados a la terraza en una simulación de juego mientras dos docentes intentaban capturarlo.

Desde que se reanudaron las clases luego del receso invernal, en la escuela de Libertador y Roosevelt aumentó la presencia de roedores. En el Ministerio de Educación porteño explican que se reforzaron las tareas normales de desratización y limpieza tanto dentro de la escuela como en su entorno. Algunos docentes y padres, sin embargo, reclaman que se suspendan las clases porque la única forma de solucionar el problema es que se haga una desratización profunda con los chicos fuera del aula. Preventivamente, algunos alumnos dejaron de ir al colegio por este motivo.

"Mi hijo estuvo con vómitos y diarrea, y con esta situación pienso si no habrá una rata en el tanque de agua", dijo Soledad, madre de un alumno de cuatro años que no quiso revelar su apellido. Según relató, como hubo muchos niños con un cuadro similar se dio aviso al Hospital Pirovano y se están realizando cultivos para ver si aquello tiene relación con la presencia de roedores. "Sanitariamente, esto es un desastre. Si las ratas ya aparecen en un aula llena de chicos, evidentemente hay muchísimas. ¡Y los nenes chiquitos se llevan todo a la boca!", expresó, preocupada. Su hijo volverá a clases cuando sienta que el problema se solucionó por completo.

Según una docente de primaria de esa escuela, que no quiso revelar su nombre, siempre hubo roedores en la zona dadas las continuas obras de construcción y la proximidad a los restaurantes y supermercados del Barrio Chino. "Pero ahora es un descontrol. El gobierno de la ciudad mandó una patrulla para limpiar, pero con los chicos dentro del aula no pueden poner veneno. Hay que suspender las clases, porque pareciera que los bichos ya se acostumbraron al cebo", opinó.

No es la primera vez que, en lo que va del año, hay reclamos por la presencia de ratas en una escuela porteña. En los últimos meses hubo problemas con roedores en tres colegios de Caballito (Escuela Nº 11 Marcelo T. de Alvear, Escuela Nº 9 Florentino Ameghino y Escuela Normal Superior Nº 4), en la Escuela Coronel Carlos Tomás Sourigues de Flores y en la Rosario Vera Peñaloza de Almagro.

El de las ratas en la ciudad no es solo un problema escolar. Hasta mayo de 2019, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño (Mayep) hizo casi tantas desratizaciones como en todo 2018: 10.533 contra 12.859.

"Estamos organizando cuadrillas de padres para ayudar al colegio a limpiar por las mañanas y a controlar que no haya excrementos antes de que empiecen las clases. Tuvimos que hacerlo porque los auxiliares de limpieza no dan abasto y las cuadrillas extras que mandó el gobierno no alcanzan a resolver el problema. Apenas se va una, encontramos excrementos en otro lado", detalló Claudia, madre de un alumno de primaria de la Escuela Nº 22.

Según explicó, jardín y primaria coexisten en un gran edificio que tiene sótanos, patios internos y muebles que hacen difícil la limpieza general. "Los directivos hacen lo que pueden y, por más predisposición que pongan los padres, hay que dar vuelta el colegio", dijo. Su hijo tampoco está yendo a clases por miedo a que se contagie alguna enfermedad a través del orín de los animales.

LA NACION intentó comunicarse con la Supervisión del Nivel Inicial del Distrito Escolar 10, pero no obtuvo respuesta. Desde el Ministerio de Educación porteño indicaron que ahora mismo se están realizando desratizaciones semanales en la escuela, cuando habitualmente se hacen una vez por mes; también, que ya concurrió Bromatología al comedor donde se habían hallado roedores y que una empresa de mantenimiento está enfocada en el aislamiento, al sellar agujeros o posibles accesos desde el exterior.

Agregaron que se está trabajando en el entorno de la escuela en conjunto con el Mayep, que realizó tareas de desratización en los alrededores ayer y seguirá haciéndolo semanalmente hasta que se resuelva la situación. El Ministerio de Educación no informó una posible suspensión las clases.