Salones de fiesta: ¿Qué están haciendo para superar la crisis por la pandemia?

El salón Distrito Ciudad hace hasta 70 fiestas por año; en 2020, hizo solo dos Fuente: LA NACION - Crédito: Alejandro Guyot

Silvina Vitale Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de diciembre de 2020 • 13:46

Muy lejos quedaron las noches de festejos, de baile, risas, amigos, familia, brindis y la foto final para siempre en el recuerdo. En la ciudad de Buenos Aires el sector de los salones de fiestas está al borde del colapso. Si bien el gobierno porteño los habilitó recientemente para trabajar con ciertos requerimientos, aún no pueden realizar su actividad. Hoy por hoy, concretar una típica fiesta de 15 años o un casamiento en la Capital resulta imposible y los dueños de los locales siguen en la incertidumbre de no saber cuándo podrán volver a la normalidad o, al menos, a una que les permita ponerse en marcha.

"Las medidas que sacó el gobierno de la ciudad fueron para que los salones de eventos trabajen como restaurantes y eso no es habilitar nuestra industria. La gente no va a comer a un salón de fiestas, va a un restaurante", dice Silvia Amarante, presidenta de la Asociación de Eventos de la República Argentina (Aofrep). "No tenemos perspectivas, no anuncian cuándo se podrán habilitar los eventos sociales y corporativos, el sector está al borde de fallecer. Nosotros tenemos grupos en los que todos los días entre dos, tres y cuatro salones anuncian que venden el fondo de comercio porque no se pueden mantener más. Nos sacaron el ATP, por lo que no solo no podemos trabajar, sino que tampoco tenemos ayuda", sentencia.

Concuerda sobre el difícil momento que atraviesan Juan Pablo Pomiro, gerente de Distrito Ciudad, el salón de eventos que funciona dentro del Club Ciudad de Buenos Aires, en Núñez. "Nuestro salón tiene una ocupación de 65 a 70 eventos por año. Este año hicimos uno solo el 25 de febrero y otro, la semana pasada, que era una fiesta de egresados planificada para 500 personas y resultó una de 40. Nuestra estrategia para paliar la crisis fue quemar ahorros, tuvimos que poner plata permanentemente", sostiene Pomiro.

Alcohol en gel, barbijos y distanciamiento, la nueva normalidad en el salón Distrito Ciudad Fuente: LA NACION - Crédito: Alejandro Guyot

En la ciudad,los salones fueron habilitados como restaurantes o bares en forma temporaria y con la posibilidad de trabajar al 30% de su capacidad, pero sin exceder el límite de 60 personas. "Podemos trabajar como un bar, pero no somos eso; además, si bien reglamentaron que podemos ocupar el 30% de nuestra capacidad, que en nuestro caso sería de 250 personas, pusieron un tope máximo de 60 y la verdad es que no hay nadie interesado en ese tipo de eventos", señala Pomiro.

Con una facturación nula, los salones tuvieron que sostener la devolución de dinero de fiestas contratadas y enfrentar la falta de subsidios o de exención del pago de impuestos. Muchos optaron por distintas estrategias para mantenerse activos y generar un ingreso. "Nuestro sector no recibió ningún subsidio ni condonación de impuestos. Muchos clientes pidieron la devolución de sus señas y a otros tantos que tenían el evento totalmente pago tuvimos que devolverles el total. Estuvimos hasta septiembre totalmente inactivos. El 21 de ese mes decidimos abrir un bar vegetariano y vegano en uno de los salones", explica Sandra Botner, dueña del salón Polinomio Eventos, en Villa Urquiza. En cuanto al salón, Botner asegura que es muy limitado lo que pueden ofrecer dado que solo pueden trabajar con un 30% del aforo y no se puede realizar ningún tipo de baile. "Lentamente los clientes están empezando a averiguar, pero aún no realizamos ningún evento con esta modalidad", dice.

"La crisis económica que estamos padeciendo es enorme. No hay ingresos y los gastos siguen siendo los mismos, o mayores, ya que la inflación se sigue acrecentando. No obtuvimos ayuda del Estado, no estamos vendiendo nuevos eventos para futuro debido a la incertidumbre y nuestros clientes, afectados por el mismo contexto, no están pudiendo abonar los saldos pendientes. Sinceramente estamos forzados a endeudarnos", cuenta María Sofía Puccio, encargada y organizadora de eventos, del salón Alto Urquiza, en el barrio homónimo. En este contexto, cuando comenzaron a permitirse las reuniones familiares de hasta 10 personas el salón empezó a ofrecer un servicio de catering en box para que la gente pudiera seguir festejando en sus hogares, pero sin necesidad de preocuparse por la gastronomía. "Aprovechamos el único recurso que teníamos disponible y que podíamos ofrecer dentro de este contexto. Sin embargo, no esperamos obtener ganancias de los mismos, simplemente buscamos mantenernos en actividad y poder interactuar con nuestros clientes y vecinos, pero las ganancias no son suficientes para poder cubrir los gastos que tenemos", sostiene Puccio.

El salón Alto Urquiza cambió las fiestas masivas por un servicio de catering en box para que la gente pudiera festejar en sus hogares

La realidad para el sector es que la crisis vino para quedarse por un tiempo. Y es que, a diferencia de un gimnasio que abre y empieza a facturar, en el rubro de los eventos sociales la rueda comienza a girar en forma mucho más lenta. "Cualquier evento social se organiza con meses de anticipación, para un casamiento son entre seis meses a un año. El día que nos digan que podemos empezar a trabajar, vamos a estar tres o seis meses más sin ingresos. Hoy por hoy, las consultas más cercanas que tenemos son de septiembre de 2021 en adelante", agrega Pomiro.

El panorama no es bueno y los que trabajan en el rubro esperan definiciones cuanto antes. Entre las medidas sanitarias que proponen los salones para realizar fiestas, están el control de temperatura de los asistentes, la provisión permanente de alcohol en gel, la declaración jurada de los invitados sobre su estado de salud, mesas con dos metros de distancia, capacidad de las mesas al 50%, mantenimiento de la distancia entre las personas de 1,5 a 2 metros e ingreso a los baños controlado, entre otras. "El nuestro fue el sector más castigado de todos, porque hasta el turismo está volviendo. Fuimos dejados de lado, no aceptan protocolos. Están dejando a nuestra industria totalmente empobrecida", finaliza Amarante.

Medidas en la provincia

En las últimas horas, se autorizaron las fiestas al aire libre de hasta 200 personas en la provincia de Buenos Aires. La medida rige únicamente para salones de fiestas que tengan espacios abiertos y con una asistencia que no supere el 30% del espacio habilitado. El perímetro debe estar cerrado y los invitados deberán usar tapabocas en los momentos en que no estén consumiendo bebidas o comidas. Esta medida surge para evitar la concurrencia masiva a fiestas clandestinas en el Gran Buenos Aires, que se vienen sucediendo hace unos meses.

Conforme a los criterios de Más información