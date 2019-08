Los senderos del Jardín Japonés estuvieron colmados de gente durante toda la jornada Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

Ayer, la máxima llegó a casi 20 grados; los padres, con sus chicos, se movilizaron hacia los paseos más tradicionales de la zona; boom de público en el Jardín Japonés, que abrió gratis

Las familias con hijos en edad escolar hallaron un aliado inesperado en la segunda semana de vacaciones de invierno. El sol se convirtió en el mejor acompañante de los últimos días del receso en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, y eso se vio reflejado ayer en el día más cálido desde que, el lunes 22, empezó el descanso de mitad de año. Niños en shorts jugando al fútbol en los bosques de Palermo, adultos en mangas de camisa o remeras, las largas colas de espera en varios paseos, mateadas a pasto limpio para aprovechar los rayos de sol y un tránsito denso de hora pico durante todo el día. Así se vivió una jornada de primavera en pleno invierno, que despidió a julio.

Quizás el lugar con mayor concentración de público fue el Jardín Japonés. Ayer ofreció el pase libre a adultos argentinos o extranjeros residentes en el país. Fue la segunda jornada gratis de las vacaciones con un éxito total: ingresaron al menos 25.000 personas, mientras que el miércoles de la semana pasada habían sido unas 30.000, según voceros del tradicional atractivo porteño. Un fin de semana normal, el lugar suele recibir entre 2000 y 3000 personas por día.

"Conocíamos el lugar, pero no queríamos perdernos la posibilidad de venir cuando la entrada era gratis. Somos muchos y así ahorramos bastante", contó Marcela Ponce, de San Miguel, después de posar para la selfie en uno de los lagos artificiales del Jardín Japonés.

A su lado, Ivana Cáceres sostuvo a la pequeña Martina, de un año, que no entendía mucho dónde estaba ni se sorprendía con las carpas que nadaban en el agua. Thiago, en cambio, miraba azorado el tamaño de los peces. "Lo mejor es ver tanto verde en medio de la ciudad, algo que no es habitual. Es un espacio poco común que no vemos en San Miguel", dice Ivana.

Según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura más alta de ayer fue a las 15 y marcó 19,3°C en la zona del Aeroparque, mientras que en Villa Ortúzar registró 20,2°C. Hasta el momento fue la marca más elevada de las vacaciones; un día antes del comienzo del receso, el domingo 21, alcanzó los 27°C.

Con mochilas cargadas de alimentos, sándwiches de fiambres, milanesas, empanadas, mate y facturas, muchas familias lograron una salida de bajo costo. La consigna fue gastar lo menos posible y aprovechar la entrada gratuita que ofrecía el Jardín Japonés. "Nos vino muy bien porque somos 12", reconoció Alicia Lescano que, junto a su familia, se movilizó desde Quilmes y Berazategui. "Vinimos en transporte público porque no había forma de trasladarlos a todos", dijo entre risas.

En el Planetario ya no quedan entradas hasta el domingo Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

Dos colectivos y un tren. Así llegó Carina Martínez desde González Catán junto a sus hijas mellizas, Isis y Neftis, y su otro hijo Ramsés. Salieron a las 9 desde el centro de González Catán y llegaron al mediodía a Palermo, para pasar todo el día y a la tarde, emprender el regreso. "Aprovechamos para recorrer toda la zona. Es la primera vez que vinimos y todos nos vamos sorprendidos. Estamos cansados, sobre todo yo, pero el día soleado fue un regalo en la última salida de vacaciones que hacemos", resumió la mujer.

Espera

Las largas filas se vieron desde temprano en la zona y en otras atracciones. En la Rural, por ejemplo, la alta demanda de entradas ya es un clásico y aunque los números finales de visitantes recién se conocerán la semana próxima, una vez finalizada la exposición agrícola y ganadera, el movimiento del día a día permitió arriesgar que el nivel de convocatoria fue elevado. El martes, por caso, en el día que los jubilados entraban gratis, apenas se podía caminar. Y ayer al mediodía ya no había más espacio en los estacionamientos subterráneos del predio.

Cerca de allí, el Planetario Galileo Galilei también sintió la alta demanda, como viene siendo desde que comenzaron las vacaciones. Pero ayer, con el factor climático en escena, la gente se volcó en forma masiva. "Desde el jueves pasado y hasta el domingo próximo tenemos todo vendido. Suponemos que en estas dos semanas habrán pasado unas 45.000 personas", informó Verónica Espino, gerenta operativa del Planetario.

El ícono astronómico porteño ofrece ocho funciones en la sala principal -el domo-, cuatro talleres y tres recorridos por las instalaciones por día. Durante las últimas dos semanas, además de la convocatoria a las actividades de la agenda, también se notó un incremento de visitantes en la explanada y el parque que lo rodea. "Nuestra media mensual es de 30.000 personas. Estamos sorprendidos y felices por lo que está ocurriendo", agregó Espino.

Semejante movimiento de personas y de vehículos demandó un operativo especial de agentes de tránsito que ordenaron la circulación en todos los bosques de Palermo. Se espera que hoy, mañana y el fin de semana, durante los últimos días de vacaciones, se registre una afluencia similar aunque con condiciones climáticas más acordes a este época del año. El pronóstico prevé que no habrá lluvias, aunque las temperaturas máximas no superarán los 16°C.