Hallan un gen que frena el desarrollo de las raíces

Mediante elegantes y rigurosos experimentos, científicos argentinos descubrieron un mecanismo cuya anulación podría mejorar la capacidad de los cultivos para absorber el agua y nutrientes del suelo y adaptarse a la sequía, a la salinidad y otras condiciones adversas. Según informó la Agencia CyTA-Fundación Leloir, investigadores del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral, de la ciudad de Santa Fe, descubrieron que el gen AtHB23 frena el desarrollo de las raíces laterales o secundarias. El hallazgo se realizó haciendo experimentos con Arabidopsis thaliana.

Lo que hay que saber

En las redes

Falta de insumos para el VIH-sida

@FundHuesped

Fundación huésped

"Si no hay una compra de urgencia, por cuatro meses no vamos a poder conocer si las personas con #VIH tienen o no carga viral indetectable", afirmó @leandrocahn, Director Ejecutivo de Fundación Huésped

Números

Una montaña de basura

27 toneladas

Es la cantidad de residuos acumulados en el Everest y la mayoría de los escaladores no se llevan los que aportan. Ahora, el gobierno de Nepal intenta prohibir el plástico descartable.

Charla

Hoy, a las 18.30

El doctor Lucas Orellana, neurólogo de la Clínica de Epilepsia de Ineba, ofrecerá la conferencia "Todo lo que debería saber sobre epilepsia y más". Entrada libre y gratuita. Guardia Vieja 4435, Almagro.