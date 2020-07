Los paleontólogos creen que el Kongonaphon kely fue el hermano mayor, aunque el más pequeño, de los dinosaurios gigantes Fuente: Reuters

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de julio de 2020 • 09:56

Hace por lo menos 237 millones de años, un pequeño dinosaurio de poco más de 10 centímetros de altura estaba cazando insectos en dos patas. Los paleontólogos hallaron sus huesos en Madagascar, lo bautizaron Kongonaphon Kely y creen que fue el hermano mayor, aunque el más pequeño en tamaño, de los dinosaurios gigantes .

Los investigadores afirman que el pequeño dinosaurio que podría caber en la palma de una mano es un ancestro directo no solo de los famosos dinosaurios gigantes, sino también de los pterosaurios, también conocidos como los lagartos voladores , lo cual sugiere que las criaturas terrestres más grandes jamás conocidas comparten orígenes evolutivos con los saurópsidos del aire, y que este origen común no es otro que el dinosaurio en miniatura, informó la agencia Reuters.

"Hay una percepción general de los dinosaurios como gigantes", dice Christian Kammerer , curador de Museo de Ciencias Naturales de Carolina del Norte, Estados Unidos. "Pero este nuevo animal está muy cerca de la divergencia de dinosaurios y pterosaurios, y es sorprendentemente pequeño".

El Kongonaphon Kely, cuyo nombre en griego antiguo significa "pequeño asesino de insectos", fue desenterrado en la isla de Madagascar y el hallazgo fue publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences .

Al examinar una sección del hueso del muslo, los investigadores concluyeron que no estaban tratando con los restos de un bebé de dinosaurio, sino con un adulto. Fuente: Reuters

El fósil presenta una estatura de 4 pulgadas de altura (10,16 centímetros) y unos dientes filosos y muy puntiagudos que inspiraron el nombre de "asesino de insectos". La hipótesis de los paleontólogos sugiere que el Kongonaphon probablemente era bípedo y medía aproximadamente 40 centímetros desde la nariz hasta la cola.

El fósil, encontrado originalmente en 1998 en el suroeste de Madagascar, también incluía huesos de extremidades que fueron luego estudiados con mayor detalle, como publicó la revista Smithsonian del Instituto Smithsoniano de los Estados Unidos.

Al examinar una sección del hueso del muslo, los investigadores concluyeron que no estaban tratando con los restos de un bebé de dinosaurio, sino con un adulto, sostuvo John Flynn , paleontólogo del Museo Americano de Historia Natural y coautor de la investigación.

"Esto fue críticamente importante para concluir con confianza que los antepasados de los dinosaurios y pterosaurios eran pequeños, en contraste con los gigantes dinosaurios posteriores que deambulaban por el paisaje o los grandes pterosaurios que volaban por encima de ellos", afirmó Flynn.

Con este descubrimiento, una criatura como el Kongonaphon "que podría caber en tus manos parece casi paradójico", consideró Kammerer a la agencia Reuters.

"Sin embargo, se ajusta al patrón más amplio que observamos en este momento. Hubo una tendencia sostenida hacia tamaños de cuerpo adulto más pequeños en la historia temprana de este linaje", concluyó.

Los dinosaurios y los pterosaurios surgieron hace unos 230 millones de años; un lagarto volador tenía una envergadura de casi 10 metros, y un dinosaurio de tierra podía alcanzar longitudes de más de 30 metros; es decir, unas 300 veces más grande que su pequeño ancestro.