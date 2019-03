Las diez de la mañana, la hora crítica para el corazón

Un estudio de la Universidad de Harvard señala que las muertes súbitas por ataque cardíaco, los infartos de miocardio y las arritmias son más comunes por la mañana

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 21 de diciembre de 2004 • 13:03

Las muertes súbitas por ataque al corazón, los infartos de miocardio y las arritmias tienen su hora más crítica a las diez de la mañana, independientemente de las costumbres o actividad que esté desarrollando quien padezca el accidente cardiaco.

Así lo han establecido en un estudio, que publica mañana la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), los responsables del programa Cronobiológico de la División de Medicina del Sueño de la Universidad de Harvard (EE.UU.), según explicó su coordinador, Steven A. Shea.

Su trabajo, titulado "Ritmo circadiano interno en un índice de vulnerabilidad cardiaca independiente de los cambios en el comportamiento", recuerda que los ataques al corazón ocurren normalmente por la mañana, que la epilepsia del lóbulo temporal empeora por la tarde, que el asma es peor por la noche y que la gravedad de muchas enfermedades varía en un ciclo de 24 horas.

Según la investigación, los ritmos circadianos -las variaciones que ocurren en el cuerpo en un ciclo diario- podrían explicar por qué los ataques al corazón suceden más frecuentemente a esa hora.

Es fácil presumir, aseguró Shea, que el sueño y el despertar tengan un importante papel en esos cambios, dado que se rigen, habitualmente, por un patrón regular día/noche.

El investigador recordó que hay un reloj interno, conocido como marcapasos circadiano endógeno, que dirige la fisiología incluso cuando las costumbres no son constantes, de forma, por ejemplo, que la temperatura del cuerpo aumenta durante el día y baja por la noche, se esté o no durmiendo.

Así, es "más que posible" que el reloj interno juegue un papel en los cambios en la gravedad de las enfermedades más que "lo que se esté haciendo en ese momento".

No obstante, precisó Shea, los patrones en los sucesos cardiacos son parcialmente atribuibles a la actividad diaria regular.

El ejercicio y los cambios de postura, precisó el investigador, afectan a la presión sanguínea, a la posible ruptura de una placa arterioesclerótica y/o a la coagulación de la sangre, sucesos todos ellos que pueden conducir a la formación de un trombo en las arterias coronarias desembocando en un ataque al corazón, arritmias e incluso la muerte.

Entender las bases biológicas detrás de esos cambios en la gravedad de las enfermedades a lo largo del día y la noche para optimizar las terapias es el objetivo del equipo de Shea, que experimenta con voluntarios en su laboratorio de Harvard.

Fuente: EFE