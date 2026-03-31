Clima en Bahía Blanca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 1 de abril de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 1 de abril, la temperatura rondará entre 17 y 24; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bahía Blanca, indica que hoy 1 de abril el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Bahía Blanca presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 69 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:23 y se pone a las 19:03.
Pronóstico del tiempo en Bahía Blanca para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.
A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
- 1
Cuándo cobro Anses: el calendario completo de abril 2026
- 2
La policía dice que Tiger Woods tenía hidrocodona en el bolsillo y ojos enrojecidos tras el accidente automovilístico
- 3
La muerte de la nieta de Cris Morena en Miami: acusan de homicidio involuntario marítimo al capitán de la barcaza
- 4
Diego Mora: “En la villa yo soy una excepción porque la mayoría de los jóvenes ni sueña con la movilidad social”