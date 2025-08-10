Clima en Bahía Blanca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 11 de agosto de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 11 de agosto, la temperatura rondará entre 7 y 20;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bahía Blanca, indica que hoy 11 de agosto el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Bahía Blanca se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 61 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 08:01 y se pone a las 18:28.
Pronóstico del tiempo en Bahía Blanca para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.
A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
