Clima en Bahía Blanca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 11 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 11 de agosto, la temperatura rondará entre 7 y 20;

El pronóstico del tiempo para Bahía Blanca para el 11 de agosto.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bahía Blanca, indica que hoy 11 de agosto el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Bahía Blanca se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 61 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:01 y se pone a las 18:28.

Pronóstico del tiempo en Bahía Blanca para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

