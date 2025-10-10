Clima en Bahía Blanca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 11 de octubre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 11 de octubre, la temperatura rondará entre 13 y 18;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bahía Blanca, indica que hoy 11 de octubre el cielo estará con tormentas fuertes por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Bahía Blanca presenta una probabilidad de lluvia de entre 70 y 100 por ciento, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 64 por ciento, y la visibilidad sería muy mala.
El sol sale a las 06:30 y se pone a las 19:23.
Pronóstico del tiempo en Bahía Blanca para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas fuertes y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.
A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas
Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos:
- Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
- Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
- Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico
- En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo.
- Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
- Mantenerse alejado de zonas ribereñas y, de encontrarse en una, buscar un refugio lo más elevado posible.
- Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
- En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
- Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Otras noticias de Pronóstico del tiempo
- 1
La reacción de María Corina Machado tras ganar el Premio Nobel de la Paz: “Es un firme llamado para la transición a la democracia en Venezuela”
- 2
El Gobierno necesitaba comprar tiempo y lo pagó al contado con dólares frescos de Estados Unidos
- 3
La caída de Dina Boluarte en Perú, un cóctel de errores propios y un aceitado sistema de presidentes descartables
- 4
Sam Altman: “Stargate Argentina ayudará a hacer realidad la visión del presidente Milei”