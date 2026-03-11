LA NACION

Clima en Bahía Blanca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 12 de marzo, la temperatura rondará entre 20 y 30; descartan lluvias durante la jornada

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Bahía Blanca para el 12 de marzo
El pronóstico del tiempo para Bahía Blanca para el 12 de marzo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bahía Blanca, indica que hoy 12 de marzo el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 22 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Bahía Blanca se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 35 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:03 y se pone a las 19:34.

Pronóstico del tiempo en Bahía Blanca para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 30 grados.

A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
LA NACION
Más leídas
  1. La inesperada respuesta de Guillermo Francella tras los rumores de romance con Elba Marcovecchio
    1

    La inesperada respuesta de Guillermo Francella, tras los rumores de romance con Elba Marcovecchio

  2. Se casaron hace 50 años y sobrevellaron la muerte de un hijo: su historia de amor
    2

    La historia de amor de Daniel Passarella y Graciela Benvenuto: “Mi compañera, el amor de mi vida”

  3. La guerra entra en una fase de desgaste: qué tiene que pasar para que uno de los dos bandos cante victoria
    3

    La guerra entre EE.UU., Israel e Irán se reduce a una pregunta: quién puede resistir más el costo del conflicto

  4. Alerta empresaria por los ataques de Milei y advierten por el clima de negocios para invertir
    4

    Alerta empresaria por los ataques de Milei y advierten por el clima de negocios para invertir