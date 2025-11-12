LA NACION

Clima en Bahía Blanca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 13 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 13 de noviembre, la temperatura rondará entre 11 y 27;

  •
El pronóstico del tiempo para Bahía Blanca para el 13 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bahía Blanca, indica que hoy 13 de noviembre el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Bahía Blanca se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 27 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:49 y se pone a las 19:58.

Pronóstico del tiempo en Bahía Blanca para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

