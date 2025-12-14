Clima en Bahía Blanca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de diciembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 15 de diciembre, la temperatura rondará entre 14 y 24;
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bahía Blanca, indica que hoy 15 de diciembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Bahía Blanca presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 20 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:38 y se pone a las 20:30.
Pronóstico del tiempo en Bahía Blanca para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.
A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
