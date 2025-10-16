LA NACION

Clima en Bahía Blanca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 17 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 17 de octubre, la temperatura rondará entre 7 y 17;

El pronóstico del tiempo para Bahía Blanca para el 17 de octubre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bahía Blanca, indica que hoy 17 de octubre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Bahía Blanca se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 21 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:21 y se pone a las 19:29.

Pronóstico del tiempo en Bahía Blanca para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

