Clima en Bahía Blanca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 19 de agosto, la temperatura rondará entre 9 y 15;

El pronóstico del tiempo para Bahía Blanca para el 19 de agosto.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bahía Blanca, indica que hoy 19 de agosto el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Bahía Blanca se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 81 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:51 y se pone a las 18:35.

Pronóstico del tiempo en Bahía Blanca para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lloviznas y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

