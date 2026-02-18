LA NACION

Clima en Bahía Blanca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 19 de febrero, la temperatura rondará entre 19 y 25;

El pronóstico del tiempo para Bahía Blanca para el 19 de febrero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bahía Blanca, indica que hoy 19 de febrero el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Bahía Blanca se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 57 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:41 y se pone a las 20:04.

Pronóstico del tiempo en Bahía Blanca para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

