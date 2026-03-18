LA NACION

Clima en Bahía Blanca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 19 de marzo, la temperatura rondará entre 17 y 26; la probabilidad de lluvias rondará entre 40 y 70 por ciento

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Bahía Blanca para el 19 de marzo
El pronóstico del tiempo para Bahía Blanca para el 19 de marzo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bahía Blanca, indica que hoy 19 de marzo el cielo estará con tormentas por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Bahía Blanca presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 30 por ciento, y la visibilidad sería mala.

El sol sale a las 07:10 y se pone a las 19:24.

Pronóstico del tiempo en Bahía Blanca para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas fuertes y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 70 y 100 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas

Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos:

  • Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
  • Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
  • Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico
  • En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • Mantenerse alejado de zonas ribereñas y, de encontrarse en una, buscar un refugio lo más elevado posible.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
LA NACION
Más leídas
  1. La absurda doble tragedia a 270 Km/h que marcó a la F1 y malogró al ídolo de Ayrton Senna
    1

    Tom Pryce: la absurda doble tragedia a 270 Km/h que marcó a la F1 y malogró al ídolo de Ayrton Senna

  2. Caminaba por la calle en Quilmes y un joven la manoseó
    2

    Abuso en Quilmes: caminaba por la calle y un joven la manoseó

  3. Colapso económico en familias con adultos mayores, planteos incómodos y el fin de la idea de herencia
    3

    Nueva longevidad: la compleja reorganización económica en familias con adultos mayores y el fin de la idea de herencia

  4. Macri declaró como testigo y dijo que Alberto Fernández lo "intimó" a que les pague las obras a las Madres
    4

    Caso Sueños Compartidos: Mauricio Macri declaró como testigo y dijo que Alberto Fernández lo “intimó” a que les pague más obras a Madres de Plaza de Mayo