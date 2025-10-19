Clima en Bahía Blanca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de octubre de 2025

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bahía Blanca, indica que hoy 20 de octubre el cielo estará ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Bahía Blanca presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La humedad sería del 51 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:17 y se pone a las 19:32.

Pronóstico del tiempo en Bahía Blanca para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..