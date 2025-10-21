Clima en Bahía Blanca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 22 de octubre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 22 de octubre, la temperatura rondará entre 9 y 24;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bahía Blanca, indica que hoy 22 de octubre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Bahía Blanca presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 95 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:14 y se pone a las 19:34.
Pronóstico del tiempo en Bahía Blanca para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.
A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
Otras noticias de Pronóstico del tiempo
- 1
Aeroparque: taxistas y choferes de aplicaciones se unen contra un grupo “camuflado” y escala una pelea inesperada
- 2
Quién gana las Elecciones Argentina 2025: así miden las encuestas para las legislativas hoy
- 3
Empleadas domésticas: cuánto cobran en noviembre de 2025
- 4
Cómo será la nueva Flybondi tras el cambio de dueño