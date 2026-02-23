Clima en Bahía Blanca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 24 de febrero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 24 de febrero, la temperatura rondará entre 18 y 25;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bahía Blanca, indica que hoy 24 de febrero el cielo estará ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Bahía Blanca presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 35 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 06:46 y se pone a las 19:58.
Pronóstico del tiempo en Bahía Blanca para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.
A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..
