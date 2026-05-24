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Clima en Bahía Blanca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 25 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 25 de mayo, la temperatura rondará entre 7 y 16; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Bahía Blanca para el 25 de mayo
El pronóstico del tiempo para Bahía Blanca para el 25 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bahía Blanca, indica que hoy 25 de mayo el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Bahía Blanca se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 70 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:12 y se pone a las 18:00.

Pronóstico del tiempo en Bahía Blanca para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ligeramente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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