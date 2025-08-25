LA NACION

Clima en Bahía Blanca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 26 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 26 de agosto, la temperatura rondará entre 7 y 17;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Bahía Blanca para el 26 de agosto.
El pronóstico del tiempo para Bahía Blanca para el 26 de agosto.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bahía Blanca, indica que hoy 26 de agosto el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Bahía Blanca se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 48 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:41 y se pone a las 18:41.

Pronóstico del tiempo en Bahía Blanca para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Un nuevo Mercedes-Benz se renueva y pisa fuerte en el mercado argentino
    1

    Un nuevo Mercedes-Benz se renueva y pisa fuerte en el mercado argentino

  2. Fuerte caída de un indicador que evalúa la gestión de Milei, en una encuesta previa a los audios
    2

    Cayó 13,6% el Índice de Confianza en el Gobierno, en una medición previa al caso de los audios

  3. Andrea Ghidone sorprendió al anunciar que se casa con “El señor del tabaco”
    3

    Andrea Ghidone sorprendió al anunciar que se casa con “El señor del tabaco”: “Con mucho amor”

  4. El activo que superó su pico histórico y alcanzó una suba de casi 254% en los últimos cuatro meses
    4

    El activo que superó su pico histórico y alcanzó una suba de casi 254% en los últimos cuatro meses

Cargando banners ...