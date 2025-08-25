Clima en Bahía Blanca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 26 de agosto de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 26 de agosto, la temperatura rondará entre 7 y 17;
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bahía Blanca, indica que hoy 26 de agosto el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Bahía Blanca se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 48 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:41 y se pone a las 18:41.
Pronóstico del tiempo en Bahía Blanca para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.
A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
