Clima en Bahía Blanca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 26 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 26 de diciembre, la temperatura rondará entre 13 y 37;

El pronóstico del tiempo para Bahía Blanca para el 26 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bahía Blanca, indica que hoy 26 de diciembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 24 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Bahía Blanca se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 31 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:43 y se pone a las 20:35.

Pronóstico del tiempo en Bahía Blanca para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas fuertes y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 37 grados.

A la noche, el clima rondará los 28 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
