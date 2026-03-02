Clima en Bahía Blanca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 3 de marzo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 3 de marzo, la temperatura rondará entre 16 y 28;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bahía Blanca, indica que hoy 3 de marzo el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Bahía Blanca se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 94 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:54 y se pone a las 19:48.
Pronóstico del tiempo en Bahía Blanca para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ligeramente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.
A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
