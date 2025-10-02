LA NACION

Clima en Bahía Blanca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 3 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 3 de octubre, la temperatura rondará entre 12 y 27;

El pronóstico del tiempo para Bahía Blanca para el 3 de octubre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bahía Blanca, indica que hoy 3 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Bahía Blanca se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 46 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:42 y se pone a las 19:15.

Pronóstico del tiempo en Bahía Blanca para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

