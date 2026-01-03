Clima en Bahía Blanca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 4 de enero de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bahía Blanca, indica que hoy 4 de enero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Bahía Blanca se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 34 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:50 y se pone a las 20:37.

Pronóstico del tiempo en Bahía Blanca para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..