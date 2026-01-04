LA NACION

Clima en Bahía Blanca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 5 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 5 de enero, la temperatura rondará entre 13 y 33;

El pronóstico del tiempo para Bahía Blanca para el 5 de enero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bahía Blanca, indica que hoy 5 de enero el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 25 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Bahía Blanca se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 23 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:51 y se pone a las 20:37.

Pronóstico del tiempo en Bahía Blanca para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ligeramente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 33 grados.

A la noche, el clima rondará los 26 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
